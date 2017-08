Norra pagulasvastast gruppi hakati naeruvääristama, kui selgus, et selle liikmete arvates kujutas bussiistmete foto looritatud mosleminaisi, vahendas Guardian.

„Traagiline“ ja „hirmuäratav“ on vaid osa kommentaaridest, mida võib gruppi “Isamaa on tähtsaim” lisatud pildi alt leida. Mõned liikmed tundsid lausa huvi, kas olematutel reisijatel võisid riiete all olla relvad või pommid. “See näeb väga õudne välja. Pole aru saada, kes riiete all on. Nad võivad terroristid olla,” kõlab üks kommentaar.

„Kohutav. Sellist asja ei tohiks kunagi juhtuda, „Viige nad meie riigist minema,“ ja „Ma arvasin, et olukord on selline alles 2050. aastal, aga see on juba käes,“ on veel mõned kommentaarid, mis postituse all seisavad.