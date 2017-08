35-aastane vallaline mees tunnistab, et siiani on tal olnud vaid pealiskaudsemad ja üheöösuhted.

"Mul oli venna kena kaasaga kirglik seks ja nüüd nad said lapse, kes on nagu minu suust kukkunud," selgitab murelik mees The Suni nõustaja Deidreile.

"Mu vend on 37-aastane ja abielus 31-aastase õega," selgitab mees, et vend on nädalaid kodust eemal. Sealt ka see õnnetu äpardus.

Nii juhtus, et venna seksikas naine jäi autoga hätta. Külmal ööl abiks läinud 35-aastane mees kutsuti pärast venna koju joogile.

Üksildane naine muutus kirglikuks ja ka mees ei hoidnud end tagasi.

"Me seksisime ja see tundus nii hea, sest see oli keegi, keda ma teadsin," tunnistab mees.

Ometigi jõuti otsusele, et kodust eemal tööl olev mees ei tohtinud sellest kuulda.

Mõni nädal hiljem koju saabunud vend kutsus pere kokku ja teatas, et temast saab isa.

Kui pisike tütreke oli sündinud, siis olid tal kõigi imestuseks punased juuksed.

Kõik sugulased väidavad, et tüdruk meenutab oma lelle. Isegi silmavärv olevat lellelt.