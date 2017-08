USA välisminister Rex Tillerson kinnitas Pyongyangi tuumaprogrammiga seotud pingeid kommenteerides, et Ameerika valitsus ei ürita leida võimalusi Põhja-Korea režiimi muutmiseks.

Tillersoni sõnul on USA soovinud Põhja-Koreaga luua vaid dialoogi, vahendab BBC.

Varasemast on teada, et vabariiklasest senaatori Lindsey Grahami kinnitusel on president Donald Trump väitnud, et USA on valmis minema Põhja-Korea vastu sõtta juhul, kui vastase raketikatsetused jätkuvad.

"Me pole teie vaenlased, me pole teile ohuks, kuid te väljendate meile vastuvõetamatut ohtu, millele me vastama peame," kõneles Tillerson täna pressikonverentsil, mis tähistas kuue kuu möödumist Trumpi valitsuskabinetis olekust.