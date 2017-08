Otepää linnapea, linnavolikogu esimees, Otepää vallavanem, Eesti Kongressi liige, maaelu ja regionaalpoliitika komisjoni esimees Riigikogus, Eesti Vabariigi haldusreformi kontseptsiooni, teeside ning reformikava üks väljatöötajatest, Tšetšeeni Vabariigi esindaja Eestis, Eesti Rohelise Liikumise (1988), Eesti Demokraatliku Tööerakonna (1988–1992), Tuleviku Eesti Erakonna (1993–1999), Erakonna Eestimaa Rohelised (2006–2007) ja Rahvaliidu (2006-2012) liige, Otepää vallavolikogu esimees, osalenud ka menukas tõsielusarjas "Džunglistaar". Aastal 2015. aastal sai ta Eesti patendiametilt kasuliku mudeli sertifikaadi ja tema poolt loodud rannalina/hommikumantel saab nimeks "Towelfy", et samal aastal luua ka samanimeline ettevõtte oma leiutise turustamiseks. Kes on see värvikas mees? 54aastane superman Jaanus Raidal, kes muu!

Paluks üks must kohv piima ja suhkruga.

Valge suhkur ju tapab?

Kõik mis ei tapa, teeb tugevaks!

Jaanus, sa oled suurepärases vormis! Su kõht on lame nagu pesulaud, oled heas toonuses ja silm särab. Mida sa sööd hommikuti?

Häbi tunnistada, aga olen suitsumees ja suitsumehe hommik algab kange kohvi ja suitsuga. Selle peale suur kruusitäis vett ning seejärel mõtlen, mida võiks süüa. Eelistan midagi hästi kerget, näiteks mahla. Üldiselt alustan tõsisemat söömist alles lõuna ajal. Pean tunnistama, et tarbin mõnuga kõike keelatut: dringitan, suitsetan ja kohvitan.

Jaanus Raidal (Stanislav Moshkov)

Aga sport! Nii ebatervislikult elaval ja toituval mehel ei saa olla kadestamisväärselt lame kõht ja normis kaal?

Vahetevahel teen tõepoolest hommikuvõimlemist. Väike sörk, puusaringid ja painutused. See rituaal kestab viis kuni kümme minutit. Kodu juures on mul ka tiik. Kui jää ära sulab, alustan vees kümblusega. Seda teen kuni hilissügiseni. Külm vesi on minu hea toonuse võti.

Bravuuritari korraldatud hommikusöögil Dereku Burgeris mekiti aga söögikoha suurt lemmikut, klassikalist Dereku hilist hommikusööki, mille koostisosadeks on mahemuna, toorsuitsupeekon, talukartul või bataadist kartulipulgad. Juurde antakse Dijoni sinepiga salatikastet ja segasalatit, mis koosneb tomatist, punasest sibulast, värskest rohelisest, ketšupist ja marineeritud kurgist.

Dereku Burgeri emand Fleur: Prae muna grillil ja jäta härjasilm keskele, kasuta mahe muna. Võid kasutada metallist ringi, et munal oleks perfektne ümmargune kuju. Samal ajal grilli ka õhuke peekoniviil (kasuta toorsuitsu peekonit). Fritüüris küpseta eelnevalt keedetud Laura talukartul ja lõika sekotriteks, peale raputa pisut riivitud parmesani juustu. Kõrvale serveeri mix salatit: jääsalat, spinat (hoitud külmas vees, et jääks kena ja hamba all krõmps), lisa paar tomati sektorit ja marineeritud punast sibulat. Kindlasti valmista kaste ise: Dijoni sinep, riivitud küüslauk, mesi, oliiviõli, pipar, sool. Kartulite kõrvale pane kannuke ketšupiga, paar viilu marineeritud kurki ja kogu kupatus raputa üle hakitud värske rohelisega.Valmis ongi HILINE HOMMIKUSÖÖK!

Hommikusöögi valmistas Dereku Burgeri perenaine Fleur ja selle valmistamist vaata täpsemalt videost!

Head isu!

