"Ma tunnen, et tuntusel on nii häid kui halbu külgi. Ma tunnen, et mul on võimalusi, mida enamusel minuealistel ei ole. Kuid ma ei saa teha seda, mida enamik 18-aastaseid noori. Ma ei saa näiteks pidevalt minna välja pidutsema. Ma pean varakult tõusma ja tööd tegema," rääkis fotograafina töötav Brooklyn.

Brooklyn on kolimas augustis neljaks aastaks New Yorki, et fotograafiat õppida.

"Ma olen väga põnevil. Fotograafia on see, mida ma väga teha tahan. Ma armastan piltide tegemist. Seega, see ongi minu jaoks," rääkis noormees.

Kusjuures andis Beckhamite võsuke hiljuti välja ka raamatu, pealkirjaga "What I See". Noormehe sõnul oli raamatu koostamine väga pikk ja vaevarikas protsess. Raamat räägib noormehe kirgedest, huumorist ja ka pereelust.

Brooklyn on varasemalt tunnistanud, et ta mõistis alles 13-aastaselt, et ta vanemad on kuulsad. Kuid õnneks on ta õppinud rambivalguses elamisega toime tulema ning kuulsus teda enam niivõrd ei häirigi.