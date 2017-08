"See on meie traditsiooniline iga-aastane tuur, kus oleme laval Margus Kappeliga, aga sellel aastal oleme triona, sest meiega liitus Madis Arvisto. Nagu igal aastal, on meie repertuaar rajatud romantilistele ja väga intiimsetele lauludele, mis annab inimesele võimaluse nautida kvaliteetaega oma kaaslasega," räägib Dave Benton. "Ma tahan, et iga aasta erineks millegagi eelmistest, et mitte laulda aastast aastasse samu laule. Sellisel juhul publik tüdineks üsna kiiresti. Tõeline väljakutse on leida just need õiged laulud. Loomulikult ei puudu kavast kunagi laulud, mida kuulajad meilt eeldavad, aga igal aastal toome juurde ka midagi uut ja erilist."

Sel suvel sai Dave Bentonil valmis uus romantiline lugu "Just The Two Of Us", mis peaks kõnetama nii noori armunuid kui ka vanemaid inimesi, rääkides kahest inimesest, kes piisavalt pingutades saavad oma suhte toimima.

"Teineteist tuleb aktsepteerida just sellisena nagu ollakse. Kõige tähtsam suhtes ongi leida enda kõrvale just see õige ja sobiv inimene. Lihtsalt tundke ennast hästi, olge õnnelikud ja nautige elu," ütleb loo sõnum. Tegu on Bill Withersi ja Grover Washingtoni samanimelise loo arranžeeringuga, mille tegi Dave Bentoni jaoks ümber Toomas Leis.

Dave Benton lisab, et kontserdikohtade valiku usaldab ta kontserdikorraldajate hooleks ja need on valitud vastavalt kontserdi stiilile. Põhilisteks on nendeks Eesti mõisad, sest need annavad suurepärase romantilise atmosfääri õhtule, nagu näiteks avakontsert Vihulas. "Näen seal alati armunuid paare ja see on väga romantiline, sest on näha, et koht ja inimesed on õigel hetkel kokku saanud, ja kuulajad naudivad õhtut," jutustab muusik.