Keset kivist Mustamäe rohelisust asuv Siili Pubi on tegutsenud juba aastast 2002. Siili Pubi eesmärk on hoolitseda hoolega oma oodatud külaliste eest, neid toita ja joota ning pakkuda piirkonna parimat teenindust ja külalislahkust.

Rikkalikus menüüs on esindatud nii liha- kui kalatoidud, erinevad õllesnäkid, supid ja salatid ning suussulavad desserdid. Loomulikult on eraldi mõeldud ka laste peale, kelle jaoks on pubis päris oma menüü ning tore mängunurk. Siili Pubi pakub ka soodsa hinnaga päevapakkumisi.

Siili Pubi on suurepärane paik tähtpäevade ja ürituste läbiviimiseks. Võrratu haljastusega suveaed mahutab umbes 65 inimest, sisesaal aga suisa üle 100 inimese. Oodatud on nii sünnipäevade-juubelite pidustused, peied, kokkutulekud, seminarid jne. Osadel nädalavahetustel mängib pubis elav muusika, nii et tantsusõbrad on oodatud jalga keerutama. Samuti pakub Siili Pubi cateringi võimalust!

Augustikuu teine nädal on Siili Pubi sünnipäevanädal. Selleks puhuks on varuks mitmeid toredaid üllatusi.

