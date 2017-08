Prantsusmaal Lyoni lähistel asuvalt maa-alalt Sainte-Colombes, kuhu plaaniti rajada uut elamukompleksi, leiti "väikeseks Pompeiks" nimetatud iidsete luksuskodude ning avalike hoonete säilmed.

Väljakaevamised Sainte-Colombes 31. juulil (AFP / Scanpix)

Arheoloogide sõnul on varemed märkimisväärselt hästi säilinud, vahendab The Guardian. "Oleme uskumatu õnnega koos. See siin on kahtlemata viimase 40 või 50 aasta kõige erilisem väljakaevamine," sõnas töödejuhataja Benjamin Clement.

Väljakaevamised Sainte-Colombes 31. juulil (AFP / Scanpix)

Ala, millel erakordne leid asub, suuruseks on ligi 7000 ruutmeetrit. Arvatakse, et seal leiduvad hooned on pärit esimese sajandi algusest ning need ehtitati valmis 300 aasta jooksul. Paik hüljati mitmete tulekahjute tõttu.

Väljakaevamised Sainte-Colombes 31. juulil (AFP / Scanpix)

Leiukohta on võrreldud Roomas vulkaanituha alt välja kaevatud iidse linna Pompeiga.