Reklaamid on miski, mida keegi väga ei vaata ja mida enamus vihkab, sest kaua sa ikka seda pesupulbri või nõudepesuvahendi reklaami vaadata jõuad. Kuid ajaloo jooksul on tehtud ka nii veidraid, võiks isegi öelda õudseid reklaame, et tekib küsimus: mis küll nende firmade reklaamiosakondadel arus oli?!

Kinderi šokolaad on teatavasti laste lemmik, eriti nende üllatusmunad. Kuid kuidagi suutis Kinder 1980. aastatel šokolaadireklaami õudusunenäoks muuta. Reklaamis nähtav Humpty Dumpty meenutab karakterit, mida võiks kohata ka filmis "Aliens".

2. Little Baby’s jäätis

Little Baby’s jäätisereklaamis on näha väikest poissi (või naist?) kes on tehtud jäätisest ja kes lusikaga iseennast sööb. Seda reklaami vaadates tekib mõttesse vaid küsimus: MIKS? Miks otsustati selline reklaam toota? Kas reklaami mõte ongi olla jube? Kas reklaamitegijad üldse mõtlesid?

3. Esimene McDonaldsi reklaam

McDonaldsi reklaaminäoks on Ronald McDonald, kes on omamoodi kummaline ja kõhe tüüp. Veel jubedam oli ta 1960ndatel, kuna tol ajal oli tal papptassist nina ja maagiline vöö, mis justkui võluväel burgereid tegi.

4. Smokey Bear

Karu nimega Smokey Bear on sõbralik ja usaldusväärne sell, kes tuletab metsakülastajatele meelde, et nad pärast lõkke tegemist ka selle ära kustutaks. Kuid see 1973. aastal loodud reklaam on ebavajalikult kõhe.

Näitlejanna Joanna Cassidy ütleb võrgutavalt vaatajatele, et ka sigaretist võib tappev tulekahju alguse saada. Kuid siis rebib ta järsku endalt näo eest, mille all ongi karu Smokey Bear. Kas reklaamist ka kasu oli, on täiesti eraldi küsimus, kuid justkui Hannibalist pärit stseen jäi inimestele meelde kindlasti pikaks ajaks.

5. Baby-Laugh-a-Lot nukk

Kunagi oli aeg, kui kõik väikesed tüdrukutirtsud endale antud nukku tahtsid. Nukul on nupp, mida vajutades see hüsteeriliselt naerma hakkab. Kuid nuku naer on nõnda jube, et kuuluks justkui mõnele sadistlikule kirvemõrvarile. Ka antud reklaam võib mõne nõrgema närviga inimese endast välja viia.

6. Kõige jubedam kloun, kes eales eksisteerinud

1950ndatest pärit hommikuhelbereklaamis on üks ütlemata jube kloun, kes arvatavasti kogu maailmale klounide kartuse tekitas. Kloun, kes pidavat nunnu ja sõbralik olema, näeb reklaamis välja nagu mõrvar.

7. Pinguldav elektriline näomask

Reklaamfilmide ajaloos peab see küll kõige õudsem olema. Reklaamis nähtav "pinguldav näomask" korjati üsna pea pärast väljaandmist poelettidelt ära ja täiesti arusaadav, miks. Kui kombineerida näomask suure noaga, on ideaalne mõrvarikostüüm valmis.

8. Nortoni mööblipood

Antud reklaami ei saa lihtsalt kirjeldada, kuna kogu selles toimuv on arusaamatu. Lihtsalt vaata!

9. Kleenexi jaapanipärane reklaam