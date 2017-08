Your PopUp Meali näol on tegemist mugavalt ja kiirelt tarbitava kõhtu täitva joogiga, mis on loodud hommikusöögiks, kuid sobib ka lõunasöögiks või peale treeningut. Jook sisaldab ainult looduslikku päritolu koostisosi ning terviklikku toitainelist profiili, kattes 25% keskmise täiskasvanu päevasest toitainetevajadusest. Your PopUp Meal sisaldab ohtralt kõrgekvaliteetset valku, kiudained, vitamiine ja mineraale. Joogis ei ole kunstlikke säilitus,- magus- ega värvaineid. Tegemist ei ole tavalise valgu- või piimajoogiga, vaid Eesti teadlaste poolt välja töötatud teaduspõhise kontseptsiooniga.

Your PopUp Meal saatis oma imejoogid Õhtulehe toimetusse maitsmiseks. Degusteerimise tulemused on siin:

- Väga hea hommikusöögi variant. Kui läheb eriti kiireks, siis on mugav jook kaasa haarata ja kasvõi tee peal juua. Eriti mõnus ja värskendav oli see külmkapist võttes, täitis hästi kõhtu. Õrn, pehme, piimane ja veidi karamelline maitse. Ühe toidukorra päevas võiks selle joogiga asendada küll.

- Proovisin jooki nii soojana kui ka külmana. Soojana jõin seda lõunasöögi asemel ning see tõesti töötas: jõin Your PopUp Meali kell 13.00 ja järgmine kord sõin alles 19.30, vahepeal ei läinudki kõht tühjaks. Hommikuks jõin seda külmana, maitse on külmana märgatavalt parem ja nauditavam. Kõht püsis kaua täis ja tuju hea. Lisaks ei tekita jook nn. süsivesikutekoomat, vaid annab just energiat ja tegutsemistahet.

- Mulle, kel hommikuti enamasti kiire, sobib see jook väga hästi hommikusööki asendama – haaran lihtsalt kodust kaasa ja libistan seda mõnuga kasvõi arvuti taga kirju lugedes ja end päevaks valmis pannes. 10/10st. Maitsev, kiire, toitev! Tänuväärne toode kiire elutempoga inimestele või siis näiteks kaaslaseks suvistele matkadele, kus pole võimalik kolm korda päevas vaaritada.

- Ühes pudelis on mikro- ja makrotoitained tasakaalus. Nagu ma aru saan, on põhieesmärgiks hoida veresuhkru tase stabiilsena. Joogil on kerge õlimekk, mis pole aga üldsegi halb. Õli eesmärgiks on anda oomega-3 rasvhappeid ja kaloreid. Üldiselt maitseb Your PopUp Meal nagu meeldiv piimapõhine valgujook.

- Üks pudel asendab hästi ühte söögikorda, näiteks hommikusööki. Korralik ja toitev kõhutäis garanteeritud.

