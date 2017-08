Juuni alguses tutvustas Apotheka Luunja ja Kavastu apteekides Eestis

uudset infotehnoloogilist lahendust – patsiendi video teel nõustamist,

mille eesmärk on tagada ja parandada maapiirkondades ravimite

kättesaadavust. Ravimiamet keelas uudse lahenduse ja tänasest peavad

need kaks apteeki uksed sulgema.



"Olime välja arendanud toimiva lahenduse, kus apteeker nõustas patsienti

videosilla abil. Ehkki apteeker ei viibinud ise füüsiliselt patsiendiga

samas ruumis, oli tagatud kvaliteetse apteegiteenusega kaasas käiv

patsiendi põhjalik nõustamine apteegis. Kõik väljastatavad ravimid

kontrollis üle erialatöötaja videosilla abil. Apteekrit abistas apteegis

vastava koolituse saanud klienditeenindaja," rääkis Terve Pere Apteegi

juhatuse liige Kadri Ulla.



"Ravimiameti hinnangul ei ole aktsepteeritav, et klienditeenindaja võtab

riiulist ravimipaki ning asetab selle veebikaamera alla apteekrile

kontrollimiseks, sisuliselt ei ole ravimiameti hinnangul

klienditeenindajal lubatud ravimikarpi puudutada," ütles Ulla. "Teise

põhjusena tõi ravimiamet välja hüpoteetilise vajaduse, kus patsient võib

soovida ravimi veega lahustamist apteegis. See on tegevus, millega saab

hakkama iga inimene kodustes tingimustes ise – eriti kui apteeker seda üle

selgitab."



Kadri Ulla sõnul jõuti videosilla abil apteegiteenuse osutamiseni tõsise

tööjõuprobleemi tõttu. "Maapiirkondadesse on pea võimatu leida apteekreid

– ja seda eriti suvisel puhkuste perioodil – mistõttu on apteegi lahti

hoidmine maal väga raske. See lahendus võimaldas meil aga apteeke

varasemast suisa kauemgi avatuna hoida," selgitas Kadri Ulla. E-riik keelab videosilla "Olukorras, kus Eesti tituleerib end e-riigiks, kus meil toimuvad

e-valimised, kus kinnipeetavate üle sai juba 12 aastat tagasi videosilla

teel kohut pidada, kus pangaarvet saab avada videotuvastuse teel, kus

arstid saavad patsientidega veebi kaudu suhelda, on meil endiselt üks

iganenud vaadetega organisatsioon, kes leiab, et parem on apteegid

maapiirkondades sulgeda kui võimaldada kaasaegsete lahenduste kasutamist.

Kusjuures hoolimata sellest, et sarnane lahendus on mujal maailmas juba

ammuilma kasutusel," rääkis Ulla.



"Ravimiamet ähvardas meile määrata sunniraha kuni 6000 eurot päevas, kui

me ei lõpeta Luunjas ja Kavastus apteegiteenuse osutamist videosilla abil.

Samuti ähvardas amet ka Terve Pere Apteeki tegevusloa äravõtmisega, mis

tähendaks 85 Apotheka apteegi sulgemist. On hämmastav, et ravimiamet ei

vasta ise küsimusele, kuidas tagada apteegiteenuse jätkusuutlikkus maal,

ega aktsepteeri ka eraettevõtjate lahendusi," avaldas ta nördimust.

"Teeme kõik endast oleneva, et Eesti riik siiski ümber mõtleks ega

halvendaks ravimite kättesaadavust maal. Oleme seega sunnitud jalge alla

võtma kohtutee," lisas Ulla.

Ravimiamet: me ei keelanud videonõustamist Ravimiamet ei ole aga enda esindaja sõnul videonõustamist ära keelanud, vaid kohustab lihtsalt ettevõtjat tagama apteegi lahtioleku aegadel proviisori või farmatseudi kohaloleku. Klienditeenindaja ei saa ameti hinnangul asendada kvalifitseeritud erialaspetsialisti. "Ettekirjutus on tehtud Terve Pere Apteek OÜ Luunjas ja Kavastus asuvate haruapteekidele ravimite käitlemisnõuete rikkumise lõpetamiseks, sest ettevõtja on omal algatusel otsustanud pakkuda apteegiteenust ilma farmatseudi või proviisori kohalolekuta. Sellist olukorda, kus töötavas apteegis on kohal vaid erihariduseta isik ehk klienditeenindaja, ravimiseadus ette ei näe. See nõue on seaduses patsientide turvalisuse ja ohutuse tagamiseks. Apteegiteenus on mitmetahulisem ning nõustamine on vaid osa teenusest," edastab ravimiameti peadirektori asetäitja Katrin Kiisk. Võimalik, et tulevikus ongi selline olukord, et Eestis tegutseb üks kõnekeskus ning kohapeal apteekides enam proviisorit või farmatseuti ei ole, kuid praegu on ettevõtja õigusruumi tõlgendanud selliselt, et tööjõu vähesuse tõttu ei saa maa-apteekide külastajad apteegiteenust, mida nad apteeki minnes eeldavad. Kui ettevõtja soovib apteeki avada, siis peab ravimiamet muuhulgas kontrollima ka kvalifitseeritud personali olemasolu. Ravimiseaduse alusel on apteegiteenust lubatud osutada üksnes proviisoril või farmatseudil ja nende puudumisel ei saa apteeki luua. "Veel kord, küsimus ei ole kaasaegse suhtlusvahendi keelamises (videosilla vahendusel suhtlemine), vaid apteegiteenust ei tohi tänase seaduse kohaselt osutada keegi muu kui proviisor või farmatseut ning apteegiteenus on laiem, kui vaid nõustamine," rõhutab amet. "Mis puudutab videosilla vahendusel nõustamist, siis ettevõtja algatus seda apteegis täiendava teenusena pakkuda on hea, seda muidugi eeldusel, et delikaatsete isikuandmete turvalisus on tagatud." Ravimiamet juhib tähelepanu, et ettekirjutus ei puudutanud ettevõtja teisi apteeke ega ka Eestis tegutsevat internetiapteeki, vaid üksnes Terve Pere Apteek OÜ Luunjas ja Kavastus asuvaid haruapteeke, kus patsientidel ei ole tagatud nõuetekohane apteegiteenus. Luunja vallavanem: maaelu suretamine ei tohiks nii lihtsalt käia Luunja ja Kavastu apteekide sulgemine on kohalike inimeste jaoks valulik otsus, mis maapiirkonnale pitseri vajutab, kinnitas Luunja vallavanem Aare Anderson. "Apteegiteenuse pakkumine on kohalikule inimesele vältimatult vajalik teenus. Luunjas elab ka palju eakaid inimesi, kelle jaoks on ebamugav käia apteegis Tartus, sest neil puudub oma transpordivahend. Just nende jaoks on tegemist kõige suurema probleemiga," selgitas Anderson. "Olime tõepoolest tänulikud, et ettevõtja nägi vaeva eraldi teenuse tehniliste lahenduste väljatöötamisega, selle asemel, et apteek lihtsalt tööjõu puuduse tõttu kinni panna," rääkis ta. "Sellised uudsed lahendused aitavad maapiirkondadel ellu jääda. Tuua inimese juurde vajalik teenus, et inimene ei peaks minema kuhugi kaugemale, vaid saab selle kätte kodukohas, on hädavajalik. Ootame siin ravimiametilt rohkem kaasamõtlemist ja laiema pildi nägemist – ärakeelamine on alati kõige lihtsam."



Ettevõtja Lilian Saage peab Luunjas Kapteni Keldri kõrtsi ja on ühtlasi Tartumaa arendusseltsi juhatuse liige. Ta nentis, et maapiirkondade elujõulisena hoidmiseks on ülioluline baasteenuste säilimine. Oluline on olla innovaatiline ja leida nutikaid lahendusi teenustele, mis on maal elavale inimesele vajalikud. Riigipoolne hoiak ja sõnum peaks olema pigem lahenduskeskne, mitte piirav.