Tänavu on Pärnu rannas saanud suplejatele suureks ohuks lohesurfarid, kes seavad poidega piiratud ujumisalale tulles ohtu suplejate elu ja tervise, kinnitavad G4S rannavalvurid.

G4S rannavalve Pärnu rannavanema Liis Palitsu sõnul võib lohesurfari ja ujuja kokkupõrge lõppeda ujuja surmaga, sest surfari kiirus on suur ja lohelaua kiil terav. Surfar ei pruugi ujujat vees märgata ning paljud lohesurfarid on algajad, kes ei suuda lauda ja lohet veel hästi kontrollida. Vetelpäästjatel tuleb lohesurfareid korrale kutsuda alati, kui on surfamiseks vähegi sobilik ilm. Juhtumeid, kus lohe ja surfilauaga tullakse poidega piiratud suplejate alale, on päeva jooksul kümneid. Mitmed harrastajad on vetelpäästjate märkusi nahaalselt eiranud. Palitsu kinnitusel on probleemist käidud ka surfiklubis mitu korda rääkimas. Vetelpäästjate sõnul saab surfamisega tegelda surfiklubist Mai piirkonna poole jääval alal. Surfiklubi on lubanud, et surfareid koolitades räägitakse kindlasti, kus võib ja kus mitte lohesurfiga tegelda. Kõikvõimalikud veesõidukid, samuti lohesurfarid, peavad poidepiirist vähemalt saja meetri kaugusele hoidma.