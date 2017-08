Juulis ja augustis liigub mööda Eestimaa lavasid kontserttuur “Soovikontsert”, millel astuvad ühiselt üles Männiste Perebänd, Toivo Asmer, Merle Lilje, Peeter Kaljuste ja Taniel Vares.

Männiste Perebändi vanim liige, isa Kaupo ütleb, et perebänd läheb välja täies koosseisus, lisaks temale ka tütar Merit ja poeg Märten ning nad pakuvad austajatele nii vanu lugusid, mis on inimestel juba südames, kui ka uusi laule, mis on salvestatud sel aastal.

Nende puhul on igas Eestimaa nurgas enam tahetud kuulata laulu “Kallista”, mille kohta ütleb Kaupo Männiste, et see lugu on perebändi repertuaaris sama ikooniline nagu Anne Veskil “Roosiaia kuninganna” või Joel Steinfeldil “Tiigrikutsu”. Kindlasti saab kuulda hiljuti salvestatud lugu “Homse päeva toost”, aga ka Meriti “Jääinglit” ja “Sünnipäevaks Sulle”.