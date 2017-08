Maailmalõpu propageerijad kuulutavad valjuhäälselt, et juba 23. septembril hävitab elu meie koduplaneedil Maa kokkupõrge saladusliku planeediga Nibiru, mis tuleb kaugest galaktikast ja on Maast neli korda suurem, vahendab Inglise päevaleht The Independent. Niisuguse esmapilgul hirmutava info edastamisel toetutakse USAs Louisville´i ülikoolis astronoomiat õppinud vandenõuteoreetiku David Meade´i raamatule “Planet X – The 2017 Arrival”, mis lõi laineid juba selle aasta algul. Meade kinnitab raamatus, et Nibiru tuleb tänavu Maale pidevalt lähemale ja hiljemalt oktoobris toimub saatuslik kokkupõrge. Tasub meenutada, et jutud Maad ohustavast Nibirust hakkasid levima juba 1976. aastal ja kõike hävitavat kokkupõrget prognoositi nii 2003. , 2012., 2015. kui ka 2016. aastaks. Mida aga ei ole, see on kardetud kokkupõrge ja ka tänavu ei ole paanikaks mingit põhjust.

USA kosmoseagentuur NASA ei väsi kinnitamast, et kõik jutud Nibirust on täielik jama. Kui mingi suur planeet liiguks Maaga kokkupõrkekursil, siis oleks see astronoomidele juba vähemalt kümme aastat teada. “Ühtki meid ohustavat kosmoseobjekti ei ole Maale lähenemas,” rõhutab NASA ja autoriteetset kosmoseagentuuri tasub kindlasti uskuda.

David Meade vaidleb sellegipoolest NASA-le vastu. Ta väidab, et me ei saagi Nibirut näha, sest see planeet liigub väljaspool teiste planeetide tüüpilisi orbiite. Ka mitmed teised vandenõuteooreetikud keelduvad NASAt usaldamast ja väidavad kaljukindlalt, et NASA varjab teadlikult hukutava planeedi olemasolu ning Nibiru kokkupõrge Maaga toimub juba 23. septembril. David Meade´i raamatusse kriitiliselt suhtuvad lugejad leiavad üksmeelselt, et tema teooria ei kannata kriitkat. Nimelt ajab Meade väidetavad faktid segamini piiblitsitaatidega ja seetõttu on raskes aru saada, kus lõpeb teadus ja algab usk.