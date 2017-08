Värgi kleiti Rõivas veel näinud pole. "Vaevalt ma kleiti enne pulmapäeva näen," tõdes Rõivas ja täiendas, et kleit on ühe Eesti disaineri looming.

Riigikogu liige Taavi Rõivas ja tema kauaaegne elukaaslane, lauljatar Luisa Värk peavad pulmad 19. augustil. Nüüd on paika pandud ka peopaik, milleks saab Harjumaal asuv Kõltsu mõis, mis on paarile väga armsaks paigaks, rääkis Värk Elu 24-le.

Paari esimese lapse Miina Rihanna kanda jääb lilleneiu osa. "Kindlasti on tal pulmas peale lilleneiuks olemise veel rolle," ütles Rõivas. Pulma on kutsutud Taavi ja Luisa perekonnad, sugulased, lähedasemad sõbrad ning tuttavad.

Pulmade kohta, mille üle on meedias arutletud aastaid, on aga Luisa öelnud 2014. aastal intervjuus LP-le järgmist: "Kui me ühel päeval abiellume, siis tähendab see minu jaoks, et oleme Taaviga koos loodud pildi lõpuks ära raaminud."