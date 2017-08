Kahtlustuse saanud ema arvas, et vitamiine pole vaja anda, sest internetis oli üks inimene öelnud, et D-vitamiin ja liha pole imikule vajalikud.

Kümnekuune poiss jõudis oma vanemate süles Tallinna lastehaiglasse mullu 8. veebruaril. Vereanalüüsidest selgus, et imikul oli suur vitamiinivaegus – madal B12- ja D-vitamiini tase – ning raske hüpokaltseemia ja hüpofosfateemia.

Selgus, et keskealine ema on vegan ehk täielikult taimetoitlane. Ema rääkis haiglas arstidele, et pere­arsti toitumisnõuandeid ta oma beebi toitmisel ei järginud.

