ERRi on sel aastal sihtotstarbelist toetatud 17 korda, muuhulgas on ETV uuriva ajakirjanduse lipulaeva "Pealtnägijat" toetanud ka ÜRO pagulasamet. Selle üle imestas ajakirjanik ja saatejuht Katrin Lust, kelle sõnul on tegu erakanalite suhtes täiesti ebavõrdse konkurentsiolukorraga.

“Loen ja imestan. Lisaks kõigile nendele miljonitele ja miljonitele, mida maksumaksja igal aastal ERR’ile annab! Ikka on vähe!” imestas ta.

“ERR, mis peab end neutraalseks, sõltumatuks reklaamivabaks kanaliks - kui see ei ole sisuturundus ja reklaam, siis mis üldse on?” päris Lust.

“Erakanalite suhtes täiesti ebavõrdne konkurents. Põhimõtteliselt ostavad ERRi reklaami kirikud ja pagulasabi ja seda kõike täiesti varjatud kujul. Ei ühtegi viidet reklaamile, toetusele...

Loodetavasti olid näitleja Piret Krummi pisarad tema 'Pealtnägija' Türgi pagulasloos ikka siirad, sest praegu on igaljuhul kogu asjal ikka väga halb mekk manu,” tõdes ta.