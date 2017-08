„Järvamaa on Eestimaa süda ja olgugi järvakad algul võib-olla endassetõmbunud ja eestlaslikult rahulikud, siis tegelikult on nad ääretult südamlikud,“ kiidab poliitik ja abipolitseinik Jaak Madison kodukanti.

Vargamäe muuseum

„Albu vald on veel mõned kuud omaette vallake, siis läheb suureks vallaks,“ räägib Jaak. „Kõige ajaloolisem koht seal on loomulikult Vargamäe muuseum ehk Tammsaare kodukoht.“ Jaagul on selle kohaga ka isiklik seos – nimelt oli ta seal muuseumis giid. „Olin sel ajal umbes 17-18-aastane,“ meenutab ta. Teine seos on Jaagul Vargamäega veel – tema sugulane Jakob Sikenberg on romaanisarjas „Tõde ja õigus“ Pearu prototüüp.