Viking Line’i reisijate arv jõudis juulikuus rekordilise 1 021 890 reisijani, mis on 9% rohkem kui mullu samal ajal.

Transporditud sõidukite arv oli 138 168 sõidukit, tõus 14%. Suurim kasv reisijate arvus oli Tallinna-Helsingi liinil – 378 704 reisijat, mis on 24% rohkem kui aasta varem, teatab Viking Line.

"Oleme väga rahul reisijate arvu kasvuga juulikuus ning meil on hea meel, et nii paljud inimesed on reisimiseks valinud just meie laevad," ütles Viking Line kontserni tegevjuht Jan Hanses. "Sel suvel on hinnakonkurents olnud väga tihe, millest on meie kliendid ainult kasu saanud."