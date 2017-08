James Franco rääkis avalikult momendist, kui ta mõistis, et tal on depressioon. Näitleja rääkis intervjuus OUT ajakirjale, et tema karjäärivalik, kombineerituna väga sõltuvusse jääva isiksustüübiga, tekitas talle tunde, et ta on täiesti üksi.

“Kui ma olin teismeline, sain ma lahti teatud sõltuvustest, aga siis ma hakkasin tegelema ka näitlemisega. Ma viskusin sellesse täiesti sisse ja sellest sai mu jaoks kõik, selle piirini, kus ma isegi ei sotsialiseerunud. Siis, kümme aastat hiljem, olles 27-aastane, mõistsin, et ma olen depressioonis. Pealispinnal võis mu elu tunduda päris hea - mul oli karjäär ja kõik - aga ma tundsin end isoleerituna ja nii üksikuna. Seejärel läksin ma õppima, aga ka siis oli mul nii kiire, kiire, kiire,” rääkis Franco.

Olenemata mõjust vaimsele tervisele, mis ta karjäär talle tekitas, on Franco otsustanud lisaks režissööritööle ka siiski näitlemisega jätkata.