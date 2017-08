Psühhoterapeudi sõnul võib kiirabielu puruneda juba esimeste proovikivide ilmudes: „Kooselul ja abielul on oma dünaamika ja konkreetsed faasid. Kirg ja armumine kestavad tavaliselt 12–18 kuud ja kui siis ei teki sügavamaid tundeid, nagu usaldus, armastus ning tahtmine koos olla ka argipäeval, siis on suhe paratamatult ohustatud. Emb-kumb paarilistest vōi mōlemad hakkavad ringi vaatama ja otsima uusi suhteid. Kui inimesed on sōlminud abielu kirefaasis vōi toetudes ainult emotsioonidele, ei pruugi sellel abielul olla pikka iga.“

Atali Stahlman on veendunud, et selline ruttu-kokku-ruttu-lahku-käitumismuster viitab, et abiellujatel puudub kannatlikus, analüüsivõime ja emotsionaalne intelligentsus: „Tihti inimesed kohtudes näitavad ja eksponeerivad seda, kes nad tahaksid olla, mitte seda, kes nad tegelikult on. Kuid argipäeval võib see klantspilt puruneda tuhandeks killuks ja siis tunneb teine pool ennast petetuna ja see võib viia paari lahku. Inimesed ei võta aega, et teineteist tundma õppida. Me vaatame küsivalt kaaslase poole, et millega ta mind õnnelikuks teeb? See on suur viga! Suhtesse peab astuma õnnelik inimene, kes jagab õnne meelsasti armastatuga.“

“Tuntud inimestel on kindlasti raskem oma kooselu hoida, sest neile langeb väga palju tähelepanu ja ka kipub neil olema suurem tähelepanuvajadus. Neil võib olla ebaadekvaatne enesehinnang – tihti pōhjendamatult kõrge. Nad vajavad pidevat imetlust ja positiivset tagasisidet. Ja tihti juhtub nii, et nad ei saa seda enda arvates oma lähedaselt piisavalt ning kipuvad seda siis otsima väljaspool kodu,“ mõtiskleb psühholoog Atali Stahlman, miks tuntud inimeste abielud sageli kiiresti purunevad.

Samuti hoiatab Atali, et välkabiellujate peamine murekoht on teineteise tundmaõppimine: „Nad ei ole teadlikud paarisuhte arengust ja dünaamikast ning on seetõttu komistanud paarisuhte esimestele karidele ja kriisidele, mida nad ei ole olnud võimelised konstruktiivselt lahendama. Hea ja pikk kooselu ning abielugi nõuab kannatust, analüüsivõimet ja emotsionaalset intelligentsust.“

Atali ütleb, et suhet mõjutab ka lapse sünd suhet pärast seda võivad esimesed probleemiallikad tunda anda: „Lapse sünd on peres nii enneolematu rõõmu kui ka väga suure kriisi allikas. Naise keha ja psüühika on muutunud ja tema käitumine võib tunduda partnerile täiesti arusaamatu. Kui paar ei ole lapse sünni ajaks loonud suhtele tugevat alust, siis võib eeldada, et see kogeb tugevat kriisi ja võib suure tõenäosusega puruneda.“

Abielu on psühholoogi hinnangul omamoodi püha ning tugev abielu nii lihtsalt ei purune: „Ma arvan, et abielu on tugeva liidu sümbol. See on suur ja ilus otsus öelda kogu maailmale, et võtame vastutuse ja oleme koos nii heas kui ka halvas. Tugevad suhted ei purune abielludes nii lihtsalt. Purunevad kiired, läbimõtlematud ja valedele alustele üles ehitatud abielud.“

***

Inna Roosi esimene abielu kestis vaid seitse kuud

Eksmiss Inna Roos on abielus olnud kahel korral, ent mõlemad purunesid kiiresti. Esimene abielulahutus saabus seitse kuud pärast 250 000 krooni maksnud pulma, sest abikaasa Roman Hanson polevat suutnud tookord Inna soove täita. Paar aastat hiljem abiellus Inna Austraalias ärimees Raivo Rohtjärvega. Sellest kooselust sündis kaks last – tütar Rosabelle Elis ja poeg Ron Robert. Aastal 2011 tuli ilmsiks, et pikemat aega erimeelsuste all kannatanud paar lahutas abielu.

KAKS ABIELU, KAKS LAHUTUST: Miss Estonia 2001 Inna Roos on lahutanud kaks abielu. (ARNO SAAR)

Kirsti Timmeri abielu purunes kohe pärast lapse sündi

Raadiohääl Kirsti Timmeri ja tema esimese abikaasa Indreku suhe purunes pärast nende ühise lapse Merily ilmaletulekut. „Kui üks inimene ei taha, siis tuleb võimalikult ruttu lahku minna, muidu läheb asi inetuks. Me läksime sõbralikult lahku,“ meenutas Kirsti hiljem Terminaatoris musitseerinud meest. Kooselu katkes kiiresti, kuid ametliku lahutuseni jõuti alles kolm aastat hiljem.

LÄKS LAHKU SÕBRALIKULT: Kirsti Timmeril kulus abikaasa Indrekust lahutamiseks kolm aastat, ehkki paar polnud sel ajal enam koos. (Tiina Kõrtsini)

Aprill on Henrik Normanni lahutuskuu

Armastatud näitleja Henrik Normann ja Katre Kütt abiellusid 2008. aasta augustis ning teineteisele vannuti igavest armastust ja truudust. Ka paar aastat hiljem 2010. aastal kinnitasid Katre ja Henrik kui ühest suust, et nende elus on piisavalt kirge ja armastust. Ent 2011. aasta ei toonud õnne ja aprillis tunnistas Henrik naistelehele, et nad on lahutatud. Lahutamise põhjust ta ei avaldanud. Henrik on varemgi abielus olnud ning see lahutati samuti aprillis.

VANDUSID IGAVEST ARMASTUST... Henrik Normann ja Katre Kütt abiellusid 2008. aastal. 2011. aasta aprilliks oli aga abielu läbi. (AIVAR KULLAMAA/AJAKIRJADE KIRJASTUS)

Kati Saara Vatmann ristiti koguni sariabiellujaks

2009. aastal lahutas menukirjanik Kati Saara Vatmann enda abikaasast Alo Murutarist, kellega kooselu püsis 22 aastat. Alo on ühtlasi Kati viie lapse isa. Ent naine ei löönud käega ja asus uut armastust otsima. Paar aastat pärast abielulahutust sõudis Kati taas abieluranda. Kuid mis kiiresti tulnud, see kiiresti läinud: abielu filmimees Peter Murdmaaga kestis vaevalt pool aastat. Pärast lahutust kurtis Kati, et Peter ei suutnud maaeluga kohaneda ning kibeles oma vanasse ellu tagasi. Kauaks Kati siiski üksi ei jäänud ja abiellus juba mõne kuu pärast uuesti – ta heitis Kroonika seksikate peol kogu rahva ees uue armastatu Tarmo Arumetsaga paari. Kaasad jõudis pärast seda korduvalt tülli minna ja uuesti leppida. 2012. aasta detsembris sai lõplikult selgeks, et seegi armuleek oli särinaga läbi põlenud.

ABIELUS POOL AASTAT: Kati Murutari ja Peter Murdmaa kirglik laulatus toimus Tallinna Issanda Muutmise kirikus, 2010. aastal. Suhe purunes kõigest kuus kuud hiljem. (ARNO SAAR)

Laura Kõrgemäe on katkestanud kaks kihlust

Laura Kõrgemäe eraelu on olnud üksjagu kirev. 2005. aastal oli tema kaaslaseks tartlane Andreas Eelmäe. Mõni aeg hiljem mindi lahku ja mustati teineteist meedias.

Pisut pärast lahkuminekut teatas Laura, et tal on uus kallim, kossuäss Gregor Arbet. Nendegi teed läksid lahku ja 2009. aastal leidis Laura uue korvpalluri – Andris Biedrinsi.

2010. aastal selgus, et Laura elus on taas uus mees – ärimees Veikko Maripuu. Sama aasta lõpul jäi Laura lapseootele, 2011. aasta algul tuli ka kihlumisuudis. 22. veebruaril sündis perre poeg Karl Markus ja 2012. aastal mindi lahku. Pärast seda kohtus Laura suurärimehe poja Erik Karuga, kellega pandi peagi leivad ühte kappi ja Erik palus Laura kätt. 2014. aasta mai lõpul kirjutas Kroonika, et paar plaanib juba pulmi ja on saanud kätte leeri­tunnistused. Pulmakuupäev oli paigas ja suursündmus pidi toimuma 2015. aastal, ent 2015. aastal nii Laura kui ka Erik kustutasid kõik ühised fotod ja võtsid suhtestaatusest „kihlatud“ maha. Laia haardega Erik aga jätkas armastuse radadel. 2016. aastal oli tal romaan Janelys Kirjutajaga, kellega 2016. aasta juunikuus ühisesse koju koliti. 2017. aasta juunis nähti miljonäripoega Hiltoni hotellis aega veetmas uue silmarõõmu silmarõõmu seltsis, 26aastase Anna Liisa Virkusega.

PURUNENUD KIHLUS: Laura Kõrgemäe ja Erik Karu 2013. aastal Olympic Casino 20. sünnipäeval. (Meelis Tomson / Õhtuleht )

Liis Lassi esimene abielu läks luhta

2013. aasta suvel abiellus seltskonnabravuuritar Liis Lass pärast pooleaastast kihlust salapärase välismaalasest ettevõtjaga, kelle kohta Liis oli tol ajal nõus ütlema vaid seda, et neid seob ühine äri. Aasta hiljem sünnitas naine mehele tütar Alexandra Sofia.

Neli aastat hiljem, 2017. aasta mai kuus tuli ilmsiks, et Liis on oma elus uue lehekülje pööranud ja taas abieluranda sõudnud. Seekord võitis Liis Lassi südame eestlane Tarmo Raudsepp, kelle perekonnanime ta nüüd kannab. Liis andis uuest liidust avalikult teada, postitades sotsiaalmeediasse värsked pulmapildid, mille all nimetas meest abikaasaks.

TEINE ABIELU TOOB ÕNNE? Värskelt abiellunud Liis Lass ja Rene Raudsepp tänavu mais nautimas armuõnne. (facebook.com/liislassofficial)

Marko Asmerilt löödi naine üle?

Sel kuul pälvis meedia tähelepanu, et vormelisõitja Marko Asmer on lahutanud enda kaks aastat kestnud abielu Gerli Asmeriga. Marko sõnas Publikule, et lahutus jõustus mõni nädal tagasi: „See on väga kurb sündmus.“ Kuuldusi, et Gerli on oma õnne leidnud poliitik Jaak Madisoniga, endine vormelitäht ei kinnitanud ega lükanud ümber, vaid soovitas uurida asjaosalistelt endilt. Markol ja Gerlil on kaks last – pojad Aston (4) ja Tommi (2).

KAKS AASTAT KOOS: Rallisportlane Marko Asmer oma armastatu Gerli Niiloga. (Erakogu)

Andrei Korobeinik andis abikaasa lahutuse saamiseks kohtusse