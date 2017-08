Tippmodell Carmen Kass (pildil) otsustas hiljuti jätta oma toidusedelist välja loomsed toiduained ja hakkas veganiks. Veel 4. juulil, USA iseseisvuspäeval, oli ta lasknud hea maitsta liharoogadel – Carmen marineeris ja küpsetas tähtpäeva puhul ise kana- ning veiseliha, seletab ta Facebooki postituses. Ent siis juhtus naine enda sõnul vaatama dokumentaalfilmi „What the Health“ (2017), mis veenis ta vaid nädalapäevad pärast iseseisvuspäeva lihast täielikult loobuma. „Üks mõte jäi mind kummitama: kui ma ei vaja loomset toitu oma tervise jaoks, miks ma seda üldse tarbin? Kas ma himustan seda nii väga, kas kiusatus on nii suur? Vastus ilmselgelt „ei"… ja kui mõni nendest filmis esitatud väidetest tõele vastab, on loomsest toidust loobumine väike hind, mida maksta tuleb,“ põhjendab ta muutust toitumises. Kas ta lihast puudust tundma ei hakka? „Õnneks ma pole kunagi suur lihasööja olnud... ei tohiks raske olla... aga muna oli küll üks lemmikuid,“ kirjutab ta.