Savisaare Liit pidas eile oma avakoosoleku ning seal osalenud Peeter Ernitsa sõnul on tegu reaalse asjaga, mile loomises ta ena m ei kahtle. Tänasel Keskerakonna kriisiolekul tõdeti, et peamine on tagada Jüri Ratase valitsuse püsimine.

"Kuni eilseni ma arvasin, et võib-olla on see spekulatsioon, aga pärast eilset ja tänahommikust on see juba fakt," ütles Ernits.

Ernitsa spekulatsioonile põhinedes on liidus praeguseks juba 80 nime ja esinumbrid Edgar Savisaar, Olga Ivanova, Meelis Pai, Mart Viisitamm jt.