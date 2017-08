“Ega nad uutest trammidest eriti palju erinegi, ehk ainult välimuse poolest,” räägib Tallinna linnapea kohusetäitja Taavi Aas Tšehhist tagasi jõudnud renoveeritud trammi KT-6 tutvustades. Proovisõitu teinud sõiduriista uuendamine läinud maksma vaid 900 000 eurot!

Teisipäeval kella 11–12 vahel tuiskas läbi Tallinna südalinna peatustes ootavaid sõita soovijaid ignoreeriv tramm. Värvilt meenutab see pealinna uhkuseks saanud voolujoonelist “hispaanlast”, kuid tegumoelt oli vana hea tuttav “tšehh” mis “tšehh”, ainult renoveeritud nii seest kui ka väljast.

Proovisõitu tegi üks kahest Tšehhi tehasest tagasi kodulinna saabunud madala põhjaga trammist. Kokku on neid Tatra tehases uuendamisel 12. Trammid renoveeritakse Tšehhis täielikult, kuni selleni, et välja vahetatakse ka karkass, kus vaja. Liinile tulevad esimesed renoveeritud trammid hetkest, kui Kopli ja lennujaama suund avatakse. Septembri alguses tulevad katsetusele ka Tallinnas renoveeritud retrotrammid, mida on kokku kuus. Needki uuendatakse karkassini, mis keevitatakse kokku, kus vaja. Tehnika on trammidel täiesti uus, elektroonika uus jm. Ega nad uutest trammidest eriti palju erinegi, ainult ehk välimuse poolest.