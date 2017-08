Ühe aasta jooksul tehakse umbes neli tuhat aborti. Paneb mõtlema, et kümne aasta jooksul jääb Eestis sündimata ligi 40 000 last. Ja me oleme niigi väljasurev rahvas. Mida me siis üldse väärtustame, kui mitte inimese elu?

12 nädalat on piir, millest üle ei tohi enam (ema soovil – toim) rasedust katkestada. Mille alusel on selline seadus tehtud? Kirik on seisukohal, et hing tuleb lootesse eostamise momendil. Loote tapmine on sama nagu vastsündinu tapmine. Üsk on lapsekojana kõige püham koht, mida ei tohi rüvetada.

Üksikasjalik abordi kirjeldus tekitab jubedusvärinaid. 12nädalasel lootel on kehaosad eristatavad ja ta liigutab. Kui metallinstrumendid on viidud emakasse, hakkab loode paaniliselt värisema ja asendit muutma. Siis rebitakse keha pea küljest lahti. Seejärel ei ole enam jalgu, ei ole käsi. Pea surutakse omakorda tangidega kokku, et see saaks emakakaelast väljuda. Mõrv on sooritatud.