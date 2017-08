Lapsena kuulsin tihti ütlust “käitu teistega nii, nagu tahad, et sinuga käitutaks”. Üritan sellest praegugi lähtuda. Olen enda meelest salliv ja teistega arvestav inimene. Tegutsen mittetulundusühingus, mille eesmärk on õpilasvahetuste korraldamine Eesti ja teiste riikide vahel. Teen vabatahtlikuna töötube, mis käsitlevad teemasid nagu tolerantsus ja ühtsus.

Ometi olen minagi leidnud end olukordadest, kus teen võõra inimese kohta ennatlikke järeldusi. Minu meelest on see loomulik käitumine, millele ei tohiks viltu vaadata. Siiski arvan, et neil hetkedel tuleb selliseid mõtteid endale teadvustada ja teadlikult valida, millistest mõtetest end teistega suhtlemisel mõjutada lasta. Kui ma ei taha, et minust nii mõeldaks, siis miks mõtlen teisest nii?

Me kõik laseme end mingil määral mõjutada stereotüüpidest ja eelarvamustest teiste inimeste kohta. Vahel saab nende üle nalja visata, vahel tuleb osata neist mööda vaadata. Seega – käitu teistega nii, nagu tahad, et sinuga käitutaks.