Teisalt on erakonnapoliitika kui selline mainelt madalseisus, mis annab prognoosidekohaselt senisest hoopis suuremaid võimalusi valimisliitudele, olgu need siis maskeerunud parteilaste või parteitute aktivistide omad. Kuna pilt on segane ja tulemused suuremates omavalitsustes raskesti ennustatavad, on loomulik, et võimalike uute vastaste suhtes on juba käivitatud ka tumedates toonides vastukampaaniaid. Kuna valimised on usalduse küsimus, siis tasub ju proovida konkurentide usaldusväärsust õõnestada juba enne, kui need oma plaanidega korralikult välja tulla suudavad.

Kuni valimisnimekirjade lukustamiseni septembri alguses näib avalikus debatis olevat kõige tähtsam küsimus, kellel üldse, millistel tingimustel ja missugustes kooslustes on õige, sünnis ja tark kandideerida omavalitsuse volinikuks. Nagu teada, on seekordsed valimised ainulaadsed, sest käimasolev haldusreform võib tuua kaasa olukorra, kus kõigis uute piiridega omavalitsustes kohe ja kohtuvaidlusteta volikogusid moodustada ei õnnestugi.

Hea näide selle kohta on, et kui mõni jõukas ettevõtja annab märku oma huvist osaleda avaliku võimu töös, siis saab seda kohe haavama hakata väitega (algul sotsiaalmeedias, siis ka ametliku ja nimelise kriitikaga), et ettevõtjail on ju ainult isiklikud (ja miks ka mitte korruptiivsed) huvid, mitte üldine hüve, mida taga aetaks. Või siis armastavad erakondade kampaaniameistrid levitada väidet, et mis tahes valimisliidud on ebapüsivad ja selge vastutuseta kooslused. Erinevalt erakondadest, kes suutvat kohaliku elu arendamist juhtida pikaajalise järjekindlusega ja maailmavaateliselt aluselt. Siin on tõde pea peale pööratud, nagu erakondadel alatihti kipub propagandas olema.

Kohaliku elu korraldamises ei ole midagi maailmavaatelist, vähemasti selles ulatuses, mis omavalitsustele praegu on ülesandeks antud. Kui valija tahab oktoobris hääletada pädevuse ja juhiomaduste järgi, seisab ta ilmvõimatu ülesande ees. Nimelt pole teada, milliseid ülesandeid ja kui suure rahakotiga tahavad valitsuskoalitsioon ja parlament pärast valimisi omavalitsuste kaela veeretada. Seda puudutavad ideekavandid on valitsus esialgu ametkondlikeks juurdepääsupiiranguga paberiteks tembeldanud. Kui pole teada, milline hakkab olema tuleviku töö, siis pole ka võimalik selleks tööks pädevaimat inimest valida.

Seetõttu oleks kehvades oludes parim tulemus, kui volikogud komplekteeruksid valimiste järel nii, et seal oleks esindatud võimalikult lai elualade kompetents. Mida paremini on volikogus esindatud kõikvõimalikud huvirühmad, kelle eluolu volikogu otsused mõjutavad, seda vähem konfliktne on omavalitsuse areng. Võrdselt vajalik on, et volikogus oleksid vahetult saadaval ekspertteadmised ettevõtlusest, haridusest, hoolekandest, keskkonnast ja planeerimisest.

Milleks on vaja vahendajat?

On ütlematagi selge, et teadmised eksisteerivad üksikisikute peades, mitte kollektiivse organi, nagu näiteks erakond, büroos. Õnneks ongi kodaniku valimistoiming lõppotsusena ikkagi üksikisiku, mitte nimekirja valimine, olgugi, et valimistulemuse väljaselgitamisel järjestatakse inimesed nimekirjades ümber. Kehtiv valimissüsteem annab nimekirjale võrreldes üksi kandideerimisega märgatava eelise ja seetõttu pole ime, et pealtnäha üsna eripalgelised tüübid ühte valimisliitu kogunevad. Valituks osutunud valimisliitlaste puhul aga on pigem hea kui halb, et liit sellisena on nõrk ja õigusliku aluseta ega saa saadikuid mingile distsiplinaarsurvele allutada, nagu seda juhtub erakondade puhul. Volitatud isik peab iga otsuse langetamisel olema vaba.

Et seni on regionaalsete parteituusade erakonnaväliste nimekirjade loomise kõrval poliitilist avalikkust kõige enam erutanud Urmas Sõõrumaa ja Jüri Mõisa algatus Tallinnas, siis vaadelgem selle häid ja halbu külgi võrdluses. Fakt on, et ettevõtja mõjutab ümbritsevat keskkonda oma tegevusega rohkem kui näiteks üksik kooliõpilane, vanur või koerapidaja. Seetõttu on ka hea, kui tema mõtted ja soovid leiavad otse ja avaliku väljundi volikogus, kus soovide realiseerumine nõuab igaühelt oskust ja võimet enda ideede poolele saada volikogu enamus. Tähendab, ta peab ära veenma kirjaniku ja keskkonnaaktivisti, ametiühingujuhi ja professori või kes seal volikogus liikmed olema juhtuvad. Kokku lepitakse kompromiss nii, et ettevõtja kasu on tagatud, aga teiste huvisid kahjustamata.

Paneme siia võrdlusse nüüd nimekirja-parteilase. Mis on tema huvi või kust see tuleb? Mille alusel ja kellena tema teiste huvirühmadega läbi räägib? Ja kuidas sõna peab, kui ehk peamajas poliitika muutub ja tehakse tehinguid üle omavalitsuse pea? Tõenäoliselt esindab parteilane samuti kellegi, näiteks sama ettevõtja huvi, ainult et avalikult pole teada, kelle huvi see on ja kas selle edendamise eest pole toimunud ebaseaduslikku rahaliigutamist või midagi muud moraalitut.