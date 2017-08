Baltikumi suurim läbu ehk Weekend festival on kohe algamas ning kuna kohale tuleb palju (purjus) inimesi, kaob ära ka palju asju. Et asjade leidmist lihtsamaks teha, tegi Lääne politseiprefektuur selle tarbeks ka eraldi Facebooki lehekülje.

Leht kannab nime “Kaotatud ja leitud/ Lost and Found/ Weekend Festival Baltic 2017” ning sinna postitatakse reaalajas fotosid festivalil kaduma läinud ja politsei valdusesse jõudnud esemetest.

Pärnu politseijaoskonna juhi Andres Sinimeri sõnul näitas eelmise aasta kogemus, et see on kiire ning hästitoimiv lahendus, et politseini jõudnud kaotatud esemetest võimalikult operatiivselt infot inimestega jagada. Mullu jõudis politseini festivali ajal ja sellele järgnenud nädalatel üle 300 eseme, millest valdav enamus ka omanikele tagastada õnnestus. Nende seas olid peamiselt dokumendid, rahakotid, võtmed ja mobiiltelefonid.