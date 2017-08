Natural Skinny Herbs tee on number üks kaalualandav ja organismi puhastav tee Eestis! Ainulaadne detox-tee on 100% looduslik, valmistatud Eestis ning sisaldab ligi 20 erinevat ravimtaime.

100% orgaaniline Natural Skinny Herbsi detox-tee aitab:

– põletada rasvu

– turgutada organismi

– korrastada seedimist

– kahandada söögiisu

– tugevdada immuunsüsteemi

– puhastada verd

– vähendada puhitusi

Kuidas Natural Skinny Herbsi detox-tee toimib?

Teepakk sisaldab kahte erinevat teesegu: hommikuteed ja õhtuteed.

Hommikutee on erguti, mis aitab toidu energiaks muuta, virgutada ainevahetust ja vähendada söögiisu.

Õhtutee aitab puhastada seedetrakti, eemaldades kogunenud toksiine ja kiirendades ainevahetust. Natural Skinny Herbsi detox-tee ei lase lisakaloritel organismi imenduda ja rasvaks muutuda.

Kuur kestab 14 päeva.

Õhtulehe toimetuse inimesed tegid läbi 14 päeva kestva teekuuri. Tulemused on siin:

- Mulle meeldib selle tee maitse. Väga värskendav. Paljudel teedel, mida dieedi ajal juuakse, on kas väga mõru või hapu maik, kuid see on hea maitsega. Minu lemmik oli õhtutee, mida umbes kolm tundi enne magamaminekut tarbinud olen.

- Natural Skinny teed on väga mõnusa maitsega. Tegemist on ehtsa maateega, mille segu sees on ainult kasulikud ravimtaimed. Mõnusa maitse annavad teele piparmünt, sidrunhein ja laimileht. Organismis alandavad põletikku saialill ja kummel. Organismi aitavad tugevdada nõges ja võilill.

- Hommikutee sisaldab saialille, kummelit, goji-marja ja palju muud head kraami. Õhtutee sisaldab piparmünti, matelehte. Hommikutee oli väga turgutav, andis energiat. Õhtutee mõjus jällegi rahustavalt, isegi uinutavalt.

- Õhtuteed juures märkasin seda, et kui enne magama minemist teed jõin, käisin öö jooksul mitu korda wc-s. Mulle meeldib, et ühe pakikese sees on kaks kotikest: eraldi hommikutee ja eraldi õhtutee. Kui need teed aitavad lisaks heale maitsele veel ka kaalu alandada, siis on see ju igati positiivne. Igal juhul mulle need teed maitsevad, joon kindlasti edasi ja soovitan ka sõbrantsidele.

- Mulle maitsesid mõlemad teed väga. Meeldis, et pakid olid mõnusad kompaktsed ja kaasaskantavad – kuna olen öisema eluviisiga ja enne tööd kodus väga teetada ei jõua, sain oma hommikutee kenasti käekotikesse kaasa pakkida. Samuti täheldasin ma teekuuri läbides seda, et söögiisu vähenes ja seeläbi (loomulikult ka tänu ainevahetust kiirendavale toimele) võtsin ka kilokese-paar alla.

- Hommikutee mõjus peojärgsel hommikul väga värskendavalt, ju ta puhastas organismi. Valmistasin ühe tee ka elukaaslasele, tema küll kuuri ei läbinud, kuid kiitis õhtutee mekki. Minugi lemmik oli maitselt just õhtutee. Tegemist on väga hea tootega, seda ostes ei pea kartma, et satud üleshaibitud salendava „imerohu“ otsa, mis tegelikult ei toimigi.

Kui ka sina soovid maitsta Natural Skinny Herbs mõnusaid teesid, vabaneda jääkainetest kehas ning ehk paar kilo allagi võtta, siis soeta endale teepakk näiteks NSH e-poest: www.skinny.ee.