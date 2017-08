“Ta vaatas meile silma ja vabandas. Külmavereliselt.” kirjeldab tapetu tütar Ljudmilla eilset Harju maakohtu istungit, kus Keito Kaljulaid (pildil) mõisteti seitsmeks aastaks vangi voodi külge seotud palatikaaslase tapmise eest Wismari haiglas.

Põhja ringkonnaprokuratuur süüdistas Keito Kaljulaidi (25) selles, et ta 2015. aasta 21. juunil Wismari haiglas lämmatas oma palatikaaslast, 44-aastast Allanit padjaga ning kägistas teda käte ja hommikumantlivöö sarnase nööriga. Haigla personali saabudes oli kannatanu juba teadvuseta ning suri neli päeva hiljem. Kohtus jagasid selgitusi neli eksperti. Kohus otsustas, et tegu pandi toime kaudse tahtlusega. Põhja ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Saskia Kask taotles Kaljulaidi karistamist 10-aastase vangistusega, kuid on rahul, et kohus nõustus prokuratuuriga süüküsimuses.

Tapetu tütar magab rahutult. Ta isa tapja pole veel vanglasse ilmunud. “Praegu võib ta rahulikult tänaval kõndida,“ ütleb Ljudmilla väriseva häälega. “Ta võib iga hetk ukse taha ilmuda.“ Kaks aastat väldanud kohtuasi on kannatanu pere korralikult kurnanud. “Mina käin psühhiaatri ja nõustaja juures. Ma ei saa teemast lahti,“ räägib Ljudmilla. Tema sõnul oli Kaljulaid varasematel istungitel kohtusaalis uimase ja haige näoga, kuid õue jalutades muutus ta teiseks inimeseks. “Kohtumajast lahkudes muutus ta rõõmsameelseks, justkui kohtumajast pääsemist.“

Kohtusaalis viibinud Ljudmilla sõnul eitas Kaljulaid kuriteo ajal narkojoobes olemist ning kirjeldas enese seisundit üleväsimusena. “Keito ütles, et ta tundis end koguaeg väsinuna, kuna käis koguaeg tööl ning ei saanud magada. Kuni tekkisid hallutsinatsioonid,“ meenutab Ljudmilla. Perekonnal kohtuotsuse edasikaebamisplaani pole. “Seitse aastat on piisavalt,“ ütleb Ljudmilla. “Loodan, et vangla muudab inimest paremuse poole, kuigi praegu ma seda ei usu.“