Hoolimata su soost, kujust, suurusest ja kehatüübist - meil kõigil on õigus tunda end ilusa ja seksikana.

Keegi ei tohiks tunda, et seksikus on talle justkui tema ihu ja lopsakuse tõttu keelatud, kirjutab Metro.

Pluss-suuruses postitantsija näitab oma oskustega kõigile, et suurusel pole seksikusega mingit pistmist!

Ro’Yale, keda teatakse kurvidega kuningannana - ta teeb kõik, et eelpool mainitud sõnum võimalikult paljude kurvikate naisteni jõuaks.

Naine sattus postitantsu pärast ajutist lahusolekut oma abikaasast. Juba pärast paari tundi tundis ta enda sõnul, et leidis enda kutsumuse.

Nii saigi temast pluss-suuruses naiste teejuht postitantsus. Kuigi nüüd on naine abikaasaga koos tagasi, siis hoolimata sellest, et mehele naise postitants ei meeldi - naine on treenigute juhatamises osav.