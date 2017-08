Mitmest kohast roostes korstnal ilutseb Maari Soekovi kavandi järgi tehtud neiu, kes hoiab pihkudes helget tulevikku. Pilt on inspireeritud Hiinalinna aastakümneid haritud aedadest, mida ähvardab hävitamine, sest Tartu linn kavatseb sinna ehitada Annelinna ja Raadi linnaosa ühendava tänava. „Globaalset äri ja lokaalseid probleeme saab edukalt ühendada,“ sõnab Joala.

„Korstnale pildi printimine oli sõna otseses mõttes hack ja see täitis oma ülesande,“ muigab Mihkel Joala oma käte- ja mõttetööd silmitsedes. „Video selle tegemisest hakkas täiesti oma elu elama ja selle põhjal on tehtud juba kümneid uudiseid.“

Tartu südalinna ehtiv katlamaja korsten sai kaugele paistva taiese täiesti uudsel moel – kaval masin sõitis trosse mööda üles-alla ja edasi-tagasi, pritsis värvi sinna, kuhu arvuti käskis ja valmis ta saigi. Masina nimi on spreiprinter.

Spreiprinter on Mihkli ja tema firma poolt väljamõeldud seadeldis, mis oskab kanda värvi täppidena pinnale ja täpselt nii nagu programm talle ette ütleb. On väiksemaid käsiprintereid ja on suuri trosside abil liigutatavaid. Viimasega on tehtud Einsteini portree Narva maanteel Spark keskuse seinal – samas majas pesitseb OÜ SprayPrinter.

Spreiprinter ehk täpimasin

„Põhimõtteliselt on see nagu iga teine CNC-tarkvaral töötav masin,“ selgitab Joala. „Värve ta ei sega, teeb täppe. Kui kõrvuti on eri värvi täpid, siis kaugelt vaadates sulavad nad kokku ja annavad õige tooni. Korstna peal kasutasin viit värvi ja kahesentimeetriseid täppe, kuigi oleks võinud ka kümnesentimeetriseid kasutada.“

Kui üks värv viiest lõppema hakkas, siis sellest masin aru ei saanud. Kontrollimiseks programmeeris Joala kavandi alumisse serva joone, kuhu printer tegi täpid igast värvist. Seal sai ta jälgida, kas kõik värvid on olemas ja vajadusel varusid täiendada.

Kokku võttis taiese korstnale printimine 14 tundi. „Kõige tüütum oli tuulevaikuse ootamine,“ sõnab Joala.

Firma valmistab käsispreisid, mis kannab telefoni või arvutisse laaditud kujutise ilusasti seinale. Masinat tuleb käega liigutada, ta saab ise aru, kus ta parasjagu asub ja kas on vaja värvi seinale pritsida või mitte. Neid on üle ilma müüdud mitukümmend tükki.

Edaspidi tahab Joala keskenduda suurtele masinatele, millega on võimalik printida terveid majaseinu. Ühtki sellist veel valmis ei ole, kuid töö juba käib, kinnitab Joala. „Korsten on kumer pind, selle tarvis tuli teha eraldi masin,“ ütleb ta. „Täiendatud printer töötab viie asemel juba kümne värviga ja teeb korstnasuuruse joonise valmis kõigest pooleteise tunniga. Vähemalt arvutused näitavad nii.“

Globaalne äri

Mullu võitis SprayPrinter „Ajujahi“ saate. See aitas Eestis tuntust võita, tõi mõningaid Eesti investoreid ning ka rahaline auhind oli alustavale firmale vajalik. Aga maailma vallutamiseks jääb Eesti investoritest väheks.

Täna töötab SprayPrinter kahes kohas – Tartus ja San Franciscos. USA läänerannikul õnnestus spreiprintijatel pälvida ühe tuntuma tehnoloogiainvestori Jason Calacanise tähelepanu ja raha.

„Läksime ühele start-up festivalile,“ meenutab Joala. „Seal oli sadu firmasid, kes kõik üritasid investoritele silma jääda.“

Spreiprintijad ei hakanud ülejäänute sekka trügima, vaid asusid otse tänaval oma riistapuuga pilti joonistama. Ja ei midagi muud, kui härra Calacanise portreed. Tagantjärele võib öelda, et see oli väga õige.

„Me eeldasime, et kas Calacanis ise, mõni tema abilistest või sõpradest näeb ja märkab meid,“ muigab Joala toonase avantüüri peale. „Keegi tegigi telefoniga pilti, seda hakati edasi saatma ja viimaks tuli Calacanis ise vaatama, et kes ja miks teda maalib. Ta kutsus meid sisse ja tutvustas pealaval. Nüüdseks on ta meie firmasse juba investeerinud.“

Edaspidi on tahab Joala ellu kutsuda platvormi, kus kokku saaksid lagedate seinte omanikud ja printijad. Oktoobris läheb ta San Franciscosse välja õpetama esimesi hiigelpindade printijaid.