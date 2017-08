Ilmateenistuse prognoosi kohaselt on homme oodata tugevat vihma, äikest ja tuuleiile. Päästeamet on koostanud juhendi, kuidas end ja oma lähedasi võimalikult vähe ohtu seada.

Enne äikest

- Paigalda kodule piksekaitsesüsteem. See on eriti vajalik nendel hoonetel, millel on plekk-katus, harjaplekk või metallkonstruktsioonid, mis tõmbavad välku ligi. Samuti on see vajalik kõrgemal kohal asuvatel majadel.