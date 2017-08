Idee autori Yana Toomi hinnangul võiksid eetikakoodeksi kasutusse võtta teisedki erakonnad, sest poliitiline kultuur on muutunud liialt lahmivaks. "Argumentide sisukus on asendunud võimalikult kõlavate ja värvikate väljendite ja süüdistutega, mis võib olla põnev lugemine ajakirjanduses, kuid paraku mitte midagi rohkemat. Sellise suhtlusstiiliga ainult vähendatakse valijate usaldust poliitikutesse ja poliitikasse," sõnas Toom.

Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb sõnas, et juhatuses arutati Yana Toomi ettepanekut eetikakoodeksi loomiseks ning leiti, et vastav komisjon peaks selle loomisega algust tegema. "Eetikakoodeks saab olema suunis, mis on erakonnaliikmetele abimeheks ning aitab vajadusel lahendada ka erinevaid küsimusi erakonna sees," selgitas Korb.

Punktid, kus muu hulgas lubab Keskerakond Tallinnas toetada sundüürnike andmebaasi loomist, et korvata nende suhtes toime pandud ebaõiglus, laiendada perekeskuste teenust linnaosadesse perevägivalla ohvritele ning jätkata Tšernobõli veteranide toetamist, toodi välja ühiste arutelude käigus Yana Toomi, Olga Ivanova ja Oudekki Loone poolt.

"See näitab selgelt, et Keskerakonnas on omavahel suheldes võimalik kokkulepetele jõuda ja probleemid ületada, kuid seda juhul, kui selleks on vastav soov mõlemalt poolelt ning lauale pannakse konstruktiivseid mõtteid," tõi Toom välja.