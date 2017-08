Moskva kohtuhoones toimunud tulistamises on hukkunud vähemalt neli inimest, haavata on saanud üks kodanik, teatas The Guardian.

Intsident juhtus, kui hoones mõisteti kohut 11-liikmelise kuritegeliku grupeeringu üle. Usutakse, et antud kohtuprotsess ja tulistamine on omavahel seotud. Jõuku süüdistatakse enama kui kümne inimese tapmises ning Moskva tänavatel liikuvate inimeste terroriseerimises.

Viimatiste andmete kohaselt olid kõik neli hukkunut istungil kostjateks.

Uudis on täiendamisel.