„Kuna oleme koos Mariliniga üldse suured lugejad, siis ammutame lisateadmisi raamatutest,“ räägib poliitik Rainer Vakra (35), kes kallima Marilin Lookiga ootab esimest last.

Marilini ja Raineri rõõmu-uudis sai teatavaks 4. juulil toimunud Ameerika saatkonna vastuvõtul, kus Marilini paisuv piht ei jätnud mingit kahtlust, et nende pere on suurenemas. „Meie laps näeb ilmavalgust selle aasta lõpus, täpsemalt novembrikuus,“ ütleb Rainer. Paarike teab ka beebi sugu, kuid ei taha seda veel välja öelda. Vastuvõtul ütles Vakra "Seitsmestele uudistele", et alati juhtub imesid ja arstide öeldu võib muutuda. „Seega pole mõtet enne liigselt suuri sõnu teha, kui tulemus on käes.“

Vakra räägib Õhtulehele, et nad on Mariliniga mõlemad suured lugejad ja nii ammutatakse uue ilmakodaniku tulekuks lisateadmisi raamatutest. „Loomulikult on palju kasu ka sugulastest ja sõpradest, kes alati hea nõuga aitavad.“ Beebiasjade ostmisele ja lapsetoa sisustamisele ei ole Rainer ja Marilin mehe sõnul veel väga keskendunud. „Kõige olulisem on võtta uus ilmakodanik vastu suure armastusega ja pakkuda talle piisavalt turvatunnet.“