Linnavalitsuse katuse kasutamise eest seltskond maksma ei pidanud. Jufereva eitab, et andis linnaosavanemana iseendale linnavalitsuse pinna kasutamiseks loa. "Ma andsin loa muusikavideo filmimise jaoks produtsendi kirjaliku avalduse alusel," selgitab ta. Ometi on naine ise nii idee kui ka video teostusrühma juht.

Linnaosavanema sõnul oli neil õigus kasutada ehitusfirma loal ka lähedal asuvat 14-kordset maja, ent turvalisuse kaalutlustel seda siiski ei tehtud.

"Seal (linnaosavalitsuse hoone) katusel pole mingit eksklusiivset vaadet," jääb Jufereva video tausta suhtes tagasihoidlikuks. "Minu rõdult on ka mitu korda filmitud Lasnamäe vaateid. See on ka hästi eksklusiivne koht ja ma ütleksin isegi, et eksklusiivsem kui katus," räägib ta Laagna tee kanali ääres paiknevast kodust, kust samuti video tarvis klippe filmiti.

Et video on filmitud keset tööpäeva, Jufereva ei eita. "Salvestus kestis umbes tund ja toimus lõuna ajal. Ametnike töö toimus tavarežiimis," sõnab ta.

Jufereva pakub Metlevile katust

Vaba Tallinna Kodaniku liige Sergei Metlev on avaldanud pahameelt Lasnamäe linnaosa vanema Maria Jufereva tegevuse üle. Tema hinnangul väärkasutas Jufereva Lasnamäe linnaosavalitsuse katusel videot filmides linna ressurssi.

Ühtlasi korjas Metlev üles idee ning esitas Tallinna linnavalitsusele avalduse, et ka oma video linna valdustel filmida. Selleks palus ta luba Vabaduse väljaku servas asuva linnavalitsuse katuse kasutamiseks.

Jufereva pakub Metlevile võimalust oma video Lasnamäel filmida. "Kui ta saadab mulle oma taotluse ning kui see on tehniliselt ja reaalselt võimalik ega häiri Lasnamäe tööd, siis miks mitte. Ma ei näe selles takistust," teatab ta.

Jufereva ei näe video tegemises linnavalitsuse katuselt midagi erakordset. "Ma toonitan, et iga inimene, erakond või organisatsioon võib taotleda katuse kasutamist. Võttes arvesse seda, kas seda on tehniliselt võimalik teostada, kas see on ohutu ega häiri linnavalitsuse tööd, on võimalus tasuta katust kasutada," kinnitab Jufereva.

Jufereva tahab siinkohal hoopis meelde tuletada üht ammust Reformierakonna seika. "Kõige eksklusiivsem valimiste klipp on olnud Taavi Rõivasel, kui ta Ämari lennuväljal tegi oma võtted. Ma arvan, et tavainimene sinna kuidagi ei saa sattuda, mitte mingil juhul," meenutab ta.

2014. aastal Ämari lennubaasis filmitud valimisreklaam tekitas samuti ühiskonnas ägeda diskussiooni. Seepeale lubas toonane peaminister Rõivas lennuraja asenduseks kasutada Stenbocki maja kabinetti valimisreklaami tegemiseks. Võimalusest haaras kinni vaid EKRE juht Mart Helme.

Eestikeelne versioon jääb videota

Eile teatas Jufereva, et plaanis on sama laul tõlkida ka eesti keelde. Täies mahus videoklippi ta lubada ei saa, kuna see pidi liiga kulukas olema.

Samuti saavad eestikeelsel laulul olema teised lauljad. "Mina ise ka ei hakka laulma, sest ma pole nii kindel oma häälduses," ütleb Jufereva.