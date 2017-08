Täna hommikul kadus Viljandi haiglast 68-aastane Kalev, kes pärast haiglaravilt vabanemist ja enne oma naise saabumist lahkuda otsustas. Mees jõudis aga Halliste valda, kust sai oma naisele helistada ja teada anda, et temaga on kõik korras.

Viljandi patrullitalituse välijuht Erki Jürgen ütles, et Kalevi otsingud lõppesid positiivselt.

"Mees jõudis Halliste valda majapidamiseni, kust sai oma naisele helistada ja teada anda, et temaga on kõik korras. Ta rääkis, et otsustas eelmisel päeval naist oodates haiglast ühel hetkel ise kodu poole astuma hakata. Nii kõndis ta pika maa Viljandist Saksakülla, kus on tema endine suvekodu. Mees veetis öö seal ja liikus täna edasi järgmise majapidamise juurde, kust tegi telefonikõne. Tema sihiks oli omal jalal koju jõuda ja tagantjärele teadmine, et kogu maakonna politsei teda koos lähedastega taga otsib, ehmatas teda ikka üksjagu," kirjeldas välijuht.

Õnneks lahenes kõik hästi ning politsei andis omalt poolt mehele kaasa soovituse kanda mobiiltelefoni kaasas nii, et enda olukorrast igal ajal murelikele lähedastele teada saab anda.

Eile pidi Kalev pärast haiglaravilt vabanemist ootama oma naist, kellega koos minna koju Halliste valda, kuid mees lahkus ootamatult enne naise saabumist. Kalevi leidmine oli eluliselt tähtis, sest eakal mehel on terviseprobleeme ning probleeme ka mäluga, mistõttu ei pruugi ta omal käel toime tulla.