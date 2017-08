Uudne kalapood KALAARSENAL pakub mõnusat teenindust ning laias valikus mitmeid Eesti väike- ja suurtootjate tooteid. KALAARSENALIL on oma suitsuahi, kus valmib linna maitsvaim suitsukala (igal tööpäeval kell 13.00 otse ahjust). Tõeliste meistrite poolt valmistatud kala on püütud nii merest kui ka Eestimaa järvedest. Garanteeritud on põnevad maitsed ja suussulavad kalatooted.

KALAARSENAL saatis Õhtulehe toimetusele võrratu vaagna erinevate kalatoodetega. Degusteerimise tulemused on siin:

KALAARSENALI oma ahjus suitsutatud kuumsuitsu lõhesteik

- Mina olengi olen maailma suurim kalasõber! Kala nägi juba peale vaadates väga isuäratav välja. Ja see lõhn! Võrratu! Pahatihti on suitsukala minu jaoks liiga mage, seekord aga oli maitse mõnus ja soolakas. Polnudki vajadust midagi juurde lisada.

- Esimene reaktsioon: "Issand kui hea!" Süües jäid näpud "kala-haisust" puhtaks, sest noa ja kahvliga sai väga edukalt kõik luud välja nokkida. Parim suitsukala, mida ma saanud olen. Nautisin seda lõunasöögiks ilma ühegi lisandita ja hea tunne oli, et see kala ei vajagi lisandit.

- Võrratu maitseelamus! Serveerides oleks tahtnud veel lisada värsket tilli ja sidrunit. Kiidusõnu jagub ülivõrdes.

- Kõige esmalt lõhn, mis oli nii mõnusalt suitsune ja lausa kutsus sööma. Maitselt oli kala imeline. Liha oli mahlane ja parajalt maitsestatud (täpselt parasjagu soola, et kala maitse tõeliselt esile tuleks), ei olnud ka väga rasvane. Tõeliselt hea lõunasöögiks värske salati ja aedviljade kõrvale. Täitis kõhtu ja tekitas meeldiva emotsiooni maitsvast söögielamusest. Tõeliste meistrite tehtud!

Silmud tarrendis

- See on nüüd küll selline toode, mille puhul võin öelda, et sööksin seda vähemalt esialgu iga päev, kuni isu täis saaks. Kogu kombinatsioon on ülihea! Välimus on ahvatlev: silmud nii kenasti üksteise kõrvale purki paigutatud. Ja see maitse – võrratu! Röstitud silmud on hästi maitsestatud ja väga hästi tasakaalustatud maitsega tarrendis. Mitte ühtegi halba sõna pole öelda. Väga maitsev õhtuse värske salati kõrvale.

- Mina polnud varem silmusid söönud. Võtsin julguse kokku ning proovisin ära – igapäevaselt ma neid siiski ei sööks, kuid oli aru saada, et tegemist on kvaliteettootega.

Kadakaräimed

- Proovisime kadakaräimi suurema seltskonnaga. Väga hõrk ja parajalt maitsestatud nii vürtsi kui soolaga. Sobib ideaalselt värske kartuliga. Kalad on hästi puhastatud, pole „ehmatusmomente“. Osa inimesi degusteerimistiimist kirjutas pärast maitsmist usinalt toote nime ja ostukoha üles. Pole kunagi enne midagi selletaolist proovinud.

Tsitruseräimed

- Mitte väga suure räimesõbrana üllatas mind see toode. Esiteks oli purgi avamisel huvitav leida sealt ka värvilisi tsitrusvilju (apelsin). Räimefileed ise olid mõnusalt paraja suurusega – ühesõnaga välimus oli vägagi isuäratav ja kutsus sööma. Maitsete tasakaal on ideaalselt paigas. Ükski maitse ei söö teist ära. Ilmselt on suureks tasakaalustajaks õli. Arvasin esialgu, et tsitruseliste maitse kindlasti domineerib, aga sugugi mitte. Igal juhul on tegu meeldiva kalatootega, mida musta leivaga koos süüa. Usun, et järgmisel Vabariigi aastapäeval asendan kiluleiva just tsitruseräimeleivaga.

Angersäga

- Superhea ja maitsev marinaad. Teiste poesmüüdavate konservide puhul on mulle silma jäänud see, et ei osata äädika tasakaalu paika saada: on kas liiga mage või liiga hapu. Selle toote juures on kõik väga hästi paigas! Ma võiksingi seda sööma jääda, pean vägisi purgi kappi tagasi panema, et mitte kõike korraga nahka pista.

