Kati ja Mati armuõnne tõi tänavu maikuus päevavalgele Kroonika. Ajakiri kuulutas, et tumedapäine kaunitar on leidnud endale tursket kasvu silmarõõmu Mati Sirkeli. Tegemist on kangaärimehega, kellele kuulub ettevõte Sirkel Fabrics OÜ, mis tegeleb kangaste, kodutekstiili ja õmblustarvete hulgimüügiga.

Möödunud aasta algul avaldas Buduaar loo sellest, et Kati Toots on oma toonase kallima, ettevõtja Priiduga, suhtes edasi liikunud ning mees on tema sõrme libistanud kihlasõrmuse. Oktoobris laekus Õhtulehele aga vihje, et Kati ja Priit on lahku läinud. Kati olla allika sõnul Facebookis avaldanud ka vaid sõpradele mõeldud lahkuminekule viitava postituse, kuid selle mõni aeg hiljem eemaldanud. Õhtulehe pöördumisele vastas Kati, et ei kommenteeri teemat, sest ei soovi seda avalikkusega jagada.