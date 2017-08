Keskmine õhutemperatuur tõuseb selle sajandi lõpuks pisut enama kui kahe kraadi võrra.

Sellise järelduseni jõuti kahe erineva uuringu tulemina, vahendab CNN ajakirja Nature Climat Change. Ühes uuringus kasutati varasemalt tehtud analüüside statistikat, mis näitas, et temperatuur Maal võib 95% tõenäosusega eelpool nimetatud ajaks tõusta just kahe kraadi võrra. Võimalus, et tõus on väiksem kui 1,5 kraadi, on kõigest 1%.

Teises uuringus käsitleti kasvuhoonegaaside ja fossiilkütuse põletamisest tulenevaid mõjusid. Ajakiri märgib, et isegi kui inimesed lõpetaksid fossiilkütuste põletamise praegusel hetkel, tõuseks temperatuur Maal ikkagi kahe kraadi võrra aastaks 2100.