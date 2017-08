Eurosaadik ja Keskerakonna juhatuse liige Yana Toom ei poolda Savisaare liidu nimekirjas kandideerivate keskerakondlaste erakonnast väljaheitmist.

Ta nentis , et Tallinnas on Keskerakonna jaoks tekkinud ebameeldiv olukord, kus tuleb äge võitlus ja konkurents häälte pärast, edastab ERRi uudisportaal. "Keskerakond ei jää võimust ilma, aga tuleb pingeline valimiskampaania kampaania," ütles Toom.

"Meil on Keskerakonnas kokkulepe ja seisab ka põhikirjas, et kellegi erakonnast välja heitmiseks on vaja juhatuse otsust. Iga juhtumit tuleb vaadata vaadata konkreetselt ja mina ei kiirustaks kedagi välja viskama," sõnas Toom.