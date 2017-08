Taxify alustab täna koostööd maailma suurima sõidujagamisteenust pakkuva platvormiga Didi Chuxing. Partnerlusega investeerib Didi Taxifysse ning toetab Eesti ettevõtte edasist kasvu Aafrikas ja Euroopas.

Taxify asutaja ja tegevjuhi Markus Villigu sõnul kasutab Taxify investeeringut kasvamiseks põhiturgudel ning laienemiseks uutesse riikidesse. "Usume, et Didi on parim koostööpartner, kelle abiga saab Taxify kasvada Euroopas ja Aafrikas kõige populaarsemaks transpordipakkujaks," lisas Villig.

Lisaks äriarendusele jätkab Taxify suuri investeeringuid tehnoloogiasse ning plaanib Eesti kontorisse palgata 70 tarkvaraarendajat ning tootejuhti.

Taxify pakub Didi Chuxing asutaja ja tegevjuhi Will Cheng Wei hinnangul innovatiivset ja kõrgekvaliteedilist mobiiliteenust väga erinevatel turgudel. "Me jagame pühendumust rakendada mobiilitehnoloogia võimalusi parimal võimalikul moel, et rahuldada klientide vajadusi pidevalt muutuvas ühiskonnas ning uuendada ja arendada traditsioonilist transpordivaldkonda. Usun, et partnerlus aitab edendada koostööd Aasia, Euroopa ja Aafrika transpordivõrgustike vahel," ütles Wei.

