Baltikumis ja Ida-Euroopas tegutsev Läti autolaenu pakkuv ettevõte Mogo avaldas esimese poolaasta tulemused, mis näitavad koos kasumikasvuga ka hüppeliselt kasvanud kohustuste hulka.

Ettevõtte majandusaruandest selgub, et esimese poolaasta ärikasum kasvas möödunud aasta sama ajaga võrreldes 3,6 miljonilt 4,4 miljonile eurole, edastab Äripäev. Eelkõige kasvas hüppeliselt intressitulu – 31 protsenti, 4,8 miljonilt 6,3 miljonile eurole. Puhaskasum kasvas 1,4 miljonilt 2,1 miljonile eurole.

Lühiajaliste kohustuste realt on näha, et Mogo, mis pakub auto tagatisel laenu, on võtnud krediidiasutustelt – tõenäoliselt investeerimiseks – ligi viie miljoni euro suuruse laenu.