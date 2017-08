Unustage Amazoni asutaja Jeff Bezos ja ärigigant Bill Gates! Venemaa presidendil võib olla varandust rohkem kui neil kahel mehel kokku.

Läinud nädalal kirjutas meedia, et maailma rikkaim mees on Amazoni loonud Bezos ning talle järgneb Microsofti asutaja Bill Gates. Newsweeki sõnul oli aga investeerimisfondi ja varahaldusettevõtte Hermitage Capital Managementi tegevjuht Bill Browder eelmisel nädalal USA senaatoritele kinnitanud, et Putini vara väärtus ulatub 200 miljardi dollarini, mistõttu võib rikkurite tabeli tegelik võidumees olla just tema. Nii Bezosel kui Gatesil on varandust kummalgi pisut üle 90 miljardi.

Jeff Bezos (fotol vasakul) ja Bill Gates (AFP / Scanpix)

Väljaande andmeil oli Browder kunagi suurimaks portfelliinvestoriks Venemaal. 90ndatel aastatel oli ta Gazpromi ning veel mõne Vene riigiettevõtte aktsionäriks. Just sel ajal sõlminudki Putin lepingud, mis temast tänaseks maailma varakaima mehe on teinud.

Venemaa presidendi isiklik vara on kõneainet pakkunud juba mõnda aega. Kremli andmeil teenib Putin aastas 133 000 dollarit ning omab tagasihoidlikku korterit Moskvas.