Möödunud kolmapäeva õhtul sai Saku vallas vigastada noor krossimootorrattur, kui ta sõitis otsa üle kergliiklustee tõmmatud köiele.

Keegi pahatahtlik oli kergliikluste silla piirde ja maasse löödud toika vahele tõmmanud köie, mis oli nii tugevalt ja kõrgele kinnitatud, et sellele krossirattaga otsa sõitnud noormees lendas sõiduvahendilt maha ning kaotas teadvuse. Õnnetus leidis aset Kiisa alevikus Jaama tänava ja Kirdalu-Kurtna vahelisel kergliiklusteel, teatab Saku vallavalitsus oma Facebooki lehel.

„Õnnetuspaika sattus üks kohalik poiss, kes aitas viga saanud noormehe teadvusele ning teavitas ühtlasi kannatanu ema. Kannatada saanud noormehe viidi kiirabisse kontrolli. Noormehe päästis raskematest vigastustest kiiver. Olgugi et poiss sõitis vale sõiduvahendiga vales kohas, on palju kahetsusväärsem, et keegi halbade kavatsustega inimene seadis teadlikult ohtu teiste liiklejate elu,“ seisab vallavalitsuse postituses.