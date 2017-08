Õhtulehe menukas veebisaates"Tere, teile on Telegram!" külas käinud jurist ja poliitikategelane Jevgeni Krištafovitš on alustanud tööd noorte juutuuberite harimise teemal. Tulipunktis on teemad, kuidas suhelda õiguskaitseorganitega.

Näiteks, kui politsei seisab teie ukse taga, siis kas peate ta ilmtingimata ka sisse laskma? Jevgeni Krištafovitš selgitab.

Ei pea! Ilma kohtumääruseta, mis võimaldab teie kodu läbiotsimist, politsei ei või omavoliliselt valdustesse siseneda. Korrakaitseseadus annab politseile õiguse siseneda valdustesse, seal juures teie eluruumi ilma teie loata või kohtumääruseta üksnes kõrgendatud ohu esinemisel.