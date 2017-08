Vinduvas remondis olev Tartu ülikooli raamatukogu kolis lugemissaalid endisesse ERMi peamajja Veski tänaval. Raamatukogu ise loodab, et see jäi viimaseks kolimiseks enne oma hoonesse naasmist.

„Koht on selles mõttes hea, et eelmisest ajutise lugemissaali kohast Liivi tänaval on sinna minna ainult paar sammu,“ ütleb raamatukogu pressiesindaja Herdis Olmaru. „Kui juhtub, et mõni lugeja tuleb vanast harjumusest Liivi tänavale, siis ei ole õige koht kaugel.“

„Veski tänava ruumid sobisid meile, seal on olemas ruumid rühmatööks, individuaaltöö kabiinid, arvutiklassid,“ selgitab Olmaru. „Kui jõuab kätte eksamisessiooni aeg, siis saame seal ööraamatukogu tööd ka korraldada.“