MÜÜT 1: Parim on see, kui sa midagi ei ütle

Relationship Rules selgitab seitset müüti, mis on tõenäoliselt nii mõnegi suhte asjatult rikkunud.

Seks on väga normaalne osa meie kõigi elust. Me mõtleme sellest, räägime sellest ja lihtsalt seksime. Probleemid hakkavad pihta siis, kui müüdid ja valed seksi kohta meie eludes võimu haaravad.

Need ajad on möödas, kus seks ja vaikus käsikäes käisid. Saa vaikusest üle! Keegi ei taha magada surnud kalaga! See ei tähenda, et peaksid tülisid lahendama ja neist keset seksi rääkima. Ei! Tee oma partnerile mõni kompliment - kuidas sulle meeldivad ta valitud poosid, tõuked, langev juuksesalk jne.

MÜÜT 2 : Mehed peaksid astuma esimese sammu

Tõeline vanakool. Mitte miski ei eruta mees sellest rohkem, kui naine, kes astub esimese sammu. Naised - pange mees tundma ja andke talle märku, et tahate teda! Proovige! Mees ei mõista teid hukka! Te ajate ta hulluks!

MÜÜT 3: suurus loeb

Kuigi mehed terves maailmas muretsevad oma meheau suuruse üle, siis kinnitavad mitmed uurimused - loeb tegu, mitte suurus.

Pigem on see peenise suurus seotud mehe enda egoga, mitte naise rahuldamisega. Mehed peaksid pigem panustama naise erutamises meistriks saamisele!

MÜÜT4 : ainult stripparid võivad teha striptiisi

No kuulge - kas tõesti usute seda? Aeglane striptiis ja võrgutamine on üks erutavamaid asju, mida mehed ja naised teineteisele pakkuda saavad. Ära muretse ülekilode ega armusangade pärast! Kõige olulisem striptiisi õnnestumises on enesekindlus!

MÜÜT 5 : kondoomid rikuvad mõnu

Kust see müüt alguse sai? Luckybloke.com`i uurimuse järgi valib 68 protsenti meestest vale suuruse ja kujuga kondoomi. Valikuid on palju, mistõttu tuleb leida endale see sobivaim kondoom. Müüt murtud! Ära unusta - ohutus ennekõike!

MÜÜT 6: tuli kustu või mitte?!

Seks pimedas on hästi mugav? Mõtle, mida sa vastad! Meie esivanemad võisid seda nautida, kuid visuaalne osa on seksi juures väga oluline. See mõnu, mida saad oma partnerit ja tema keha vaadates - miks sellest loobuda?! Ära häbene oma keha ja alahinda oma partnerit!

MÜÜT 7 : planeerimine muudab seksi eriliseks

Küünlad ja täiuslikult roosiõitega kaetud voodi - nii jumalik saab seksiks valmistumine olla ainult filmides!