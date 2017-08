Enam kui pooled Austraalia üliõpilased on kogenud seksuaalset ahistamist, selgus 2016. aastal tehtud uuringust.

Austraalia Inimõiguste Komisjon leidis ka, et 7% on kogenud otsest seksuaalset rünnakut ajavahemikul 2015-2016, vahendab BBC. Enim rünnatakse naisi ning neid, kes on bi- või aseksuaalsed.

Komisjoni soolise diskrimineerimise volinik Kate Jenkins ütles, et aruanne maalis ülikooli elust häiriva pildi. Jenkinsi sõnul võib taoline kogemus mõjutada inimese tervist, õpinguid ja karjäärivalikuid ehk kogu edasist elu.

Uuringus osales 39 ülikooli 31 000 tudengit.